بطولة التحدي للجوجيتسو تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة التحدي للجوجيتسو بنسختها الخامسة، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتبدأ منافسات اليوم الأول في تمام الساعة 6 مساءً، بينما تنطلق منافسات اليومين الثاني والثالث في تمام الساعة 11 صباحاً. وتجري منافسات هذه البطولة على 13 بساطاً يتناوب على تحكيمها 16 حكماً من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في منافسات تصل مجموع جوائزها النقدية 237 ألف درهم.

ويخصص اليوم الأول من البطولة لمنافسات اللاعبين من الأطفال في فئة الحزام الأبيض والرمادي، فيما تشهد الأيام الباقية منافسات الصغار والأشبال والناشئين، إذ تتنافس الفتيات في اليوم الثاني من فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، ليشهد اليوم الثالث منافسات الذكور من فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.