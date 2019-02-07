التسجيل والفحص الفني لدراجات دبي المائية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستكمل يوم غد الجمعة، إجراءات المشاركة في سباق دبي للدراجات المائية، الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2019، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم بعد غد السبت، ضمن روزنامة السباقات البحرية.

ويعقد في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي يوم غد الجمعة الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة للسباق والمتسابقين المشاركين، لشرح تعليمات ولوائح السباق، وتوضيح تفاصيل مسار السباق، الذي سيقام على مياه شاطئ ميركاتو في جميرا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً. كما يتم في نفس اليوم استكمال إجراءات التسجيل للمشاركة في السباق، وأيضاً إجراء الفحص الفني على الدراجات المشاركة، تمهيداً لتحوّل الحدث يوم بعد غد السبت إلى شاطئ ميركاتو مسرح المنافسات.