42 ميدالية لتايكواندو الشارقة في دولية الفجيرة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

حصد تايكواندو الشارقة، 42 ميدالية ملونة في بطولة الفجيرة الدولية السابعة للتايكواندو، من أصل 95 ميدالية نالها أبطال الإمارات مجتمعين، موزعة بين 15 من أصل 27 ذهبية، و10 فضيات و17 برونزية، من 40 ميدالية، وأهدى المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وأشاد بالعمل الكبير يقوم به الاتحاد من أجل تطوير اللعبة ونشرها، وشكر سمو ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، على رعايته الكريمة للبطولة، وتكريمه لنادي الشارقة.

وأوضح، أن مستوى البطولة كان عالياً والمنافسة كانت على أشدها، وتواجد فيها أبطال أولمبيون ولاعبون أصحاب خبرة وتجربة، وأن تايكواندو الشارقة قدم أداءً مميزاً كالعادة، رغم أن هناك لاعبين يشاركون لأول مرة، ولم يسبق لفريق إماراتي أن جمع هذا العدد في بطولة عالمية مصنفة، والفضل يعود للمدير الفني للفريق عبدالله حاتم، والطاقم المعاون والجهاز الإداري.

الجدير بالذكر، أن فريق الآنسات بالنادي، دشن أول مشواره بهذه البطولة القوية، واستطاع أن يحصل على 7 ميداليات منها 5 ميداليات ذهبية، وهناك لاعبات في فئتي البراعم والناشئات شاركن للمرة الأولى، ومنهن سابين إيهاب زهدي، والتي فازت ببرونزية تحت 30 كلغ، بدوره، قدم عبدالله حاتم المدير الفني لتايكواندو الشارقة، التهنئة لمجلس الإدارة وإدارة الألعاب الفردية واللاعبين على هذا التفوق.