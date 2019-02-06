المنصوري بطل سباق نزوى للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم اتحاد الدراجات صباح أمس، في منطقة نزوى بإمارة الشارقة سباق الفردي عام لفئة الكبار لمسافة 100 كلم، وشارك فيه 27 دراجاً يمثلون 5 أندية، وجاء في المقدمة، محمد يوسف المنصوري دراج نادي شباب الأهلي، وحل ثانياً أحمد جاسم سيف من نادي الحمرية، وجاء ثالثاً ناصر سيف المعمري من نادي شباب الأهلي، وحل زميله الدراج وليد خميس النقبي رابعاً، وفي نهاية السباق قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد، وبرفقته نايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد، بتتويج الفائزين في السباق، وقام بتحكيم السباق، الحكم العام سيف الشرقي وحكم الوصول عبدالله الحوسني، والحكم الميقاتي عائشة عبدالله والحكم الثاني علي اليعربي، والحكم الثالث وليد الشامسي والحكام المساعدين محمد إبراهيم ومحمد السحباني وخالد المنصوري.