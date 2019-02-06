الفجيرة تكمل استعداداتها لاحتضان الأولمبياد الخاص

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

عقدت اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة اجتماعها الخاص بالاستعدادات النهائية لاستضافة هذا الحدث الإنساني والرياضي الأكبر على مستوى العالم في ربوع الفجيرة، والكشف عن البرامج والفعاليات المصاحبة له، وقال سعيد السماحي مدير هيئة السياحة والآثار رئيس اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص في الفجيرة إن الحدث الكبير يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ناقلاً توجيهات سموه بضرورة المشاركة القوية والفاعلة في الأولمبياد الخاص الذي تستضيفه دولة الإمارات في مارس المقبل وإنجاحه ودعم استضافته في الإمارة بكل الإمكانيات، وأكد السماحي حرص اللجنة المحلية على متابعة العمل وتكثيف الجهود لتوفير استضافة مميزة تليق بإمارة الفجيرة للوفود الرياضية المشاركة وكل الفعاليات الرئيسية للأولمبياد الخاص في الإمارة.

وأشار السماحي إلى أن برنامج المدن المضيفة الذي تنظمه حكومة الفجيرة خلال الفترة من 8 ــ 11 مارس المقبل في الفجيرة وتستضيف فيه 416 لاعباً من أصحاب الهمم من مختلف دول العالم هو حدث مهم وخاص، إذ يهدف إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم ودورهم المؤثر في المجتمعات، كما يهدف إلى تفعيل التبادل الثقافي والرياضي والإنساني بين مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم، ومن المقرر أن تستضيف إمارة الفجيرة الأحد المقبل، فريق (Team Angel Wolf) الذي سيشارك في «ترايلثون» ينطلق من كورنيش الفجيرة، بمشاركة من الرياضيين والجمهور، تمهيداً لاستضافة الأولمبياد الخاص 2019 في الدولة.