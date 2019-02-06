«البارالمبية الآسيوية» تشيد بدعم القيادة لأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أشاد ممثلو 45 دولة، مشاركين في الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية (كونجرس أصحاب الهمم)، التي بدأت أعمالها صباح أمس بفندق انتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي بدعم واهتمام الإمارات لأصحاب الهمم في جميع المجالات مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم الرياضية ليقطفوا ثمار هذا الاهتمام بتطور كبير في جميع الألعاب، ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعاية سموه للأحداث المختلفة الخاصة باللجنة البارالمبية الآسيوية، مما كان له الأثر الكبير في نجاح مؤتمر البارالمبية وأعمال الجمعية العمومية.

وأجمع أعضاء الجمعية، على أن انتقال المقر إلى دبي يعزز من مكانة الإمارات في خريطة أصحاب الهمم، مثمنين الجهد الكبير الذي تبذله الإمارات من أجل توفير أدوات التطور لأصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم خلال مشاركاتهم المختلفة، وأشاروا إلى أن وجود المقر بدبي يعكس مدى الاهتمام والدعم الكبيرين الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قبل القيادة الرشيدة في الدولة.

نقلة نوعية

وأكدت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية، أن رياضة أصحاب الهمم بالإمارات حققت نقلة نوعية جديدة، تعزز مكانتها على خريطة «رياضة أصحاب الهمم» القارية والعالمية، وأن الاستضافة تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل تمكين أصحاب الهمم، وإعادة الثقة بأنفسهم لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، وإزالة كل العوائق والحواجز من أمامهم، خصوصاً أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً التي أصدرت العديد من القرارات المهمة نحو توفير انخراط تام لأصحاب الهمم بأقرانهم من الأسوياء في المجتمع، وأشار أعضاء الجمعية إلى أن الإمارات قدمت مبادرات تاريخية عدة تهدف إلى تطوير حياة هذه الفئة، سواء على المستوى المحلي أو على صعيد المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن استضافت العديد من الفعاليات والبطولات العالمية، بجانب العديد من البرامج التي تؤهل الكوادر الإدارية والفنية القادرة على العمل بكفاءة عالية مع أصحاب الهمم، كما أنها أسهمت وبشكل مباشر في دعم العديد من مشروعات دعم أصحاب الهمم في الدول المختلفة، ما أكسبها ثقة المجتمع الدولي بصورة عامة واللجان البارالمبية حول العالم على وجه الخصوص.

الانتخابات اليوم

وتجرى اليوم انتخابات اللجنة البارالمبية الآسيوية بعد انتهاء الدورة الماضية، حيث احتفظت الإمارات برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية والمقر حتى 2023 لدورتين متتاليتين بعد غلق باب الترشح، حيث لم يتقدم إلى الرئاسة في دورة 2019 - 2023 سوى ماجد العصيمي الرئيس الجاري للجنة، وستستكمل الإجراءات من خلال تصويت الجمعية العمومية بنسبة 50% على التنصيب اليوم، ويلتقي العصيمي اليوم رؤساء اللجان البارالمبية بقارات العالم الذين وصلوا إلى دبي من أجل تبادل الخبرات بين اللجان المختلفة في جميع القارات، وكان قد التقى بوفد مدينة هانزو الصينية الذي يتواجد في دبي، والذي اطلع على استعدادات المدينة لاستضافة الدورة المقبلة للألعاب الآسيوية 2022، وأكدت اللجنة البارالمبية الآسيوية استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة البارالمبية الصينية، من أجل تقديم العديد من المبادرات التي تخدم مسيرة رياضة أصحاب الهمم.

حفل تكريم

أقامت اللجنة البارالمبية الإماراتية حفل تكريم للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ومؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية حضره محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية واندريو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بفندق انتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي على شرف الوفود المشاركة، وكرم أوكتوهاري رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018»، ماجد العصيمي تثميناً للنجاح الذي حققته «الآسياد»، كما قام محمد محمد فاضل الهاملي بتكريم اندريو بارسون وماجد العصيمي.