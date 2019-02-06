عليان: السلة الأردنية خرجت من «الإنعاش»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تناول محمد عليان رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة أسباب تراجع وغياب كرة السلة الأردنية عن المناسبات المهمة مثل بطولة دبي الدولية وغيرها من البطولات، قائلاً: إن اللعبة في الأردن كانت تحتضر ودخلت في «كومة» ثم لحقنا بها قبل فوات الأوان وأخرجناها من غرفة الإنعاش لتستعيد عافيتها، وقال إن المنتخب الأردني أمامه فرصة ذهبية لبلوغ نهائيات كأس العالم بالصين ولم تتبق أمامه سوى محطتين مع الصين ونيوزيلندا يومي 22 و24 الشهر الجاري لكي يحقق طموحه وهدفه، باعتبار أن الأردن ولبنان يتنافسان على المقعد المتبقي للوصول إلى كأس العالم، حيث يتفوق الأخير بفارق نقطة واحدة، وتحدث عليان عن مستوى ونتائج منتخبه في بطولة دبي الحالية قائلاً: إن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود حتى الآن لأكثر من سبب، أولاً لأنه لم يلعب أية مباراة منذ شهرين، وبالتحديد بعد مباراته مع كوريا، والسبب الثاني غياب اللاعب المجنس جاستن المحترف حالياً في نادي بوسان الكوري، والذي يمثل قوة ضاربة في صفوف الفريق، لكنه سينضم للمنتخب في مباراتيه المقبلتين مع الصين ونيوزيلندا، أما السبب الثالث والأخير فهو مرتبط بقلة الدعم والموارد المالية سواء للأندية أو المنتخب مما دفع العديد من الأندية إلى إلغاء اللعبة مثل الأهلي والوحدات والجزيرة وحتى الاورثوذكسي.