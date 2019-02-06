«الطائرة» يعلن لوائح مشاركة الفئات الأربع في دوري السيدات

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن نظام وجدول مباريات الدور الثاني والأدوار النهائية لمسابقة السيدات للموسم الرياضي 2018/2019، والقواعد الفنية لمشاركة اللاعبات من الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في المسابقة، وأوضح الاتحاد أنه يسمح بالتواجد في أرضية الملعب والمشاركة باللعب في كل شوط من أشواط المباريات، للاعبتين من فئة مواليد الدولة والمقيمات، بالإضافة إلى اللاعبة المحترفة، على أن تكون لاعبة محترفة مع لاعبتين من مواليد الدولة، أو لاعبة محترف مع لاعبتين من فئة المقيمين، ولاعبة محترفة مع لاعبة من مواليد الدولة ولاعبة من فئة المقيمين.

كما أشار الاتحاد إلى أنه يجوز للنادي المشاركة بثلاث لاعبات من فئتي مواليد الدولة والمقيمات في الدولة المسجلين في استمارة تسجيل المباراة في حالة عدم مشاركة اللاعبة المحترفة في أشواط المباراة، وإلى أنه في كل الأحوال لا يجوز تسجيل أكثر من 4 لاعبات من المقيمات ومواليد الدولة في استمارة تسجيل المباراة.

الجدير بالذكر، أنه تشارك 10 فرق في دوري السيدات للكرة الطائرة، وتم تقسيمها على مجموعتين، وضمت كل مجموعة 5 فرق، إذ ضمت الأولى شباب الأهلي، نادي الوسطى للمرأة، ووايلد كاتس، الوصل ولافيلا، وضمت الثانية نادي الشارقة للمرأة، ونادي الشرقية للمرأة، واسبيريا، شيفروليه وشيكيز، وتنطلق مباريات الدور الثاني يوم الجمعة المقبل في صالتي ناديي الذيد والشارقة للمرأة، على أن تختتم المباريات يوم 22 مارس المقبل، ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي يوم 29 من الشهر نفسه، على أن يقام الختام يوم 5 أبريل المقبل.