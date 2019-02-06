9000 طلب للمشاركة في ماراثون زايد بنيويورك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة العليا المنظمة للنسخة 15 لماراثون زايد الخيري في نيويورك في حديقة سنترال بارك أن نسبة طلب المشاركة بلغت 70% من السقف الرسمي لعدد المشاركين، ما يعني تجاوز العدد لـ 9000 مشارك قبل موعد انطلاق السباق بأكثر من شهرين، حيث سيقام الماراثون 28 أبريل المقبل، وهذا المؤشر لم يحدث من قبل في تاريخ السباق الذي انطلق للمرة الأولى عام 2005، وهو ما يبرهن على أن الحدث أصبح الأهم والأبرز، ويحظى باهتمام كل المتسابقين المسجلين في قوائمها بالولايات المتحدة.

يُذكر أن السعة المعتمدة لسباقات «سنترال بارك» هي 13 ألف مشارك. وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيرية، أن المؤشر المبكر يؤكد أن الرسالة الخيرية للسباق وصلت لجمهورها المستهدف.