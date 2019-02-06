«نوف» بطلة أول أشواط مهرجان أم القيوين للهجن

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين سباق الهجن العربية الأصيلة صباح أمس بميدان اللبسة بأم القيوين، ضمن مهرجان أم القيوين الرابع عشر لسباق الهجن العربية الأصيلة. كما شهد السباق الذي تضمن 17 شوطاً - لقايا للجماعة وبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح وجعدان محليات ومهجنات - لمسافة 5 كيلومترات، أبناء القبائل والمواطنون، وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون الخليجي، ومحبو هذة الرياضة العربية الأصيلة.