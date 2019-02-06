%70 نسبة التسجيل في ماراثون زايد بنيويورك

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حققت نسخة ماراثون زايد الخيري في نيويورك طفرة جديدة وهي تستعد لانطلاق دورتها الخامسة عشرة، حيث تلقت اللجنة العليا المنظمة مؤخراً خطاباً من شركة «رودرنر» المشرفة على تنظيم السباق سنوياً في حديقة سنترال بارك بأن نسبة المشاركة بلغت 70 % من السقف الرسمي لعدد المشاركين في سباقات الحديقة، قبل موعد انطلاق السباق بأكثر من شهرين، حيث ستنطلق نسخة 2019 الأحد الموافق الـ 28 أبريل المقبل، وهذا المؤشر لم يحدث من قبل في تاريخ السباق الذي انطلق للمرة الأولى 2005.سعادة

وتعقيباً على هذه الطفرة غير المسبوقة أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثونات زايد الخيرية، عن سعادته بزيادة نسبة المشاركين، موضحاً أن هذا المؤشر المبكر يؤكد أن الرسالة الخيرية للسباق الذي يحمل اسم الرمز الخالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وصلت لجمهورها المستهدف في أميركا ومدينة نيويورك، ولا أذيع سراً إذا قلت إن الشركة المنظمة للسباق وبلدية المدينة هناك أصبحا يستثمران الحدث في السياحة الداخلية، بعد أن أصبح السباق يستقطب أعدادا هائلة من خارج نيويورك، ناهيك عن العائدات التي تذهب لمؤسسة «هيلثي كيدني»، والتي بلغت بدورها رقماً قياسياً بالارتقاء الى 160 مليون دولار من مجموع الدورات الـ14 الماضية.

وأضاف الكعبي: أن كل هذا النجاح تحقق بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة السباق الذي انطلق لكي يتواصل عطاء زايد الخير ولا يتوقف بعد رحيله.

وأضاف الكعبي: من دواعي السرور أن يتزامن هذا النجاح مع إطلاق «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والمحبة بين الشعوب، حيث إن كل هذه المثل العليا الجميلة والقيم الإنسانية النبيلة كرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طوال حياته.

واختتم الكعبي كلامه بالتأكيد على أن الإمارات تبرهن كل يوم من خلال مبادرات قادتها وسلوك شعبها أنها بلد المحبة والسلام والتسامح.