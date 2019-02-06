حفل 5 نجوم لتتويج أبطال «دبي لصيد الأسماك 2»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مقره بالميناء السياحي أول من أمس حفل تتويج 5 نجوم لأبطال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي نظمها النادي ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية للموسم الحالي 2018-2019. وحقق الحدث الكبير نجاحاً لافتاً بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً من أبناء الدولة والجاليات المقيمة على أرض الإمارات، حيث حظي الحدث باهتمام كبير وملحوظ من المؤسسات الوطنية التي تسابقت على رعاية الحدث، ومن بينها جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية (طيران الإمارات) ومعرض دبي العالمي للقوارب في دورته السابعة والعشرين 2019 وشركة (بي أند أو ماريناز).

مركز أول

ونال المتسابق رقم 27 محمد عبدالله علي الحوسني المركز الأول في فئة كنعد (كيينغ فيش) بوزن 23.15 كلغ وطول 146 سم ونال المركز الثاني المتسابق رقم 36 أحمد إبراهيم حسن آل مندوس بوزن 22.75 كلغ وطول 138 سم وذهب المركز الثالث إلى المتسابق رقم 7 سالم مصبح سالم الفلاسي بوزن 21.80 كلغ وطول 143 سم

وشهدت منافسات الفئة الثانية (السكل) فوز المتسابق رقم 3 عبدالله محسن علي إبراهيم بالمركز الأول بوزن 16.70 وطول 119 سم وجاء في المركز الثاني المتسابق رقم 41 سعيد محمد جابر المهيري بوزن 15.20 كلغ وطول 117 سم فيما نال المتسابق رقم 5 سالم غانم المري المركز الثالث بوزن 14.40 كلغ وطول 109 سم.

وشهد الاحتفالية الكبيرة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، يرافقه هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة مدير الدعم المؤسسي، وخليفة راشد الفلاسي مدير عمليات المراسي في شركة (بي أند أو ماريناز)، ومحمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات (طيران الإمارات) وحمد عيسى الأنصاري مدير دعم الأعمال في الناقلة الوطنية. وحرص علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، على تهنئة جميع الفائزين في المسابقة في جولتها الثانية.