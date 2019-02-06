سعيد عبدالغفار يلتقي أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ناصر أيمن المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، صباح أمس في مقر مكتبه بدبي، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وعدد من الموضوعات المشتركة في الجانب الرياضي بين البلدين الشقيقين. ورحب أمين عام هيئة الرياضة في مستهل اللقاء بأمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية في بلده الثاني الإمارات، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين.

وأشاد أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية بحفاوة الترحاب والاستقبال، وبمكانة رياضة الإمارات، ودورها البارز عالمياً من خلال مشاركاتها الدولية، ومنشآتها المدعمة بالخدمات والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى العلاقات المتميزة بين الإمارات والأردن الشقيق.

من جهة أخرى، بحث اتحاد الإمارات للجوجيتسو آفاق التعاون المستقبلي مع اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للجوجيتسو، وذلك على هامش زيارة وفد من كلا الجانبين في مقر الاتحاد في أبوظبي. واستقبل فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ناصر أيمن المجالي الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. واستعرض الشامسي خلال الاجتماع، تفاصيل البطولات والمواسم الرياضية التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب الإنجازات الريادية التي نجح بتحقيقها في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركات العالمية القوية التي نجحت دولة الإمارات بحجز مكانها على منصة التتويج.