يد الشارقة بالمجموعة الرابعة في «آسيوية الكويت»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أوقعت قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد أبطال الدوري بنسختها الـ 21، فريق الشارقة ممثل كرة اليد الإماراتية بصفته بطلاً للدوري الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة التي تضم الأهلي الأردني وكاظمة الكويتي والدحيل القطري، وستقام البطولة من 20 مارس إلى 2 أبريل المقبلين بدولة الكويت بمشاركة 14 نادياً، وتم توزيع الأندية المشاركة على أربع مجموعات، ويتأهل من كل مجموعة ناديان للدور الرئيسي وفيه يتم توزيع الأندية إلى مجموعتين، ومنها يتحدد أطراف نصف النهائي ومن ثم طرفي النهائي، ويتأهل النادي الآسيوي المتوج، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب 2019) التي ستقام في السعودية، ويدشن الملك الشرقاوي مبارياته الآسيوية أمام الأهلي الأردني في 20 مارس المقبل، ثم يواجه الدحيل يوم 21، ويلعب مع كاظمة 22 من نفس الشهر.