18 مسابقة رياضية في منافسات «أولمبياد الشركات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تزايدت وتيرة الإقبال على التسجيل والمشاركة في بطولة الألعاب الرياضية للشركات «أولمبياد الشركات»، المنافسات الرسمية الأولى والفريدة من نوعها، والتي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يومي 22 و23 فبراير الجاري، وتشهد إقامة 18 مسابقة رياضية يتنافس فيها الموظفون من كافة الأعمار والجنسيات، في المؤسسات والشركات التجارية في الإمارات. ويأتي إطلاق هذه البطولة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح، في إطار تشجيع المجتمع على تبني الرياضة، كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، ويعد الحدث الرئيس الذي تنظمه شركة كوربوريت سبورتس في الإمارات، والمكرسة لدعم وتسهيل ممارسة الرياضة والنشاط البدني للشركات والمؤسسات.

ويسعى الحدث، الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر فبراير الجاري، أن يجمع الشركات والموظفين معاً، في أجواء خارج إطار العمل، من أجل تعزيز التواصل بين الموظفين، وجعل حياة العمل أكثر توازناً، عبر النشاط الرياضي، من خلال التنافس في بطولة ذات أجواء ودية، ويحقق كذلك رؤية مجلس دبي الرياضي (بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد).

تجربة

ولن تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية فقط، حيث تم إعداد مرافق للعائلات والأصدقاء المرافقين للحضور ودعم المشاركين، والاستمتاع بالأجواء المناسبة للأطفال، والأنشطة ووسائل الترفيه المميزة في قرية العائلة الترفيهية، بما يجعل من الحدث تجربة متكاملة لكافة أفراد العائلة. وستتعاون شركة كوربوريت سبورتس في إقامة الألعاب الرياضية للشركات، مع عدد من المؤسسات والمنظمات البارزة، وستكون المدرسة السويسرية الدولية في دبي، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة، الموقع الرسمي للحدث الرائع. وسيتم إقامة عدد من الحصص حول معلومات الصحة واللياقة البدنية ذات مواضيع متعددة، تم برمجتها في موقع المدرسة طوال يومي الجمعة والسبت من المنافسات، ستكون مفتوحة للحضور من المشاركين وعائلاتهم.

وقال محمد الحصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس: «فخورون بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشرفنا أن نعمل سوياً لتشكل الألعاب الرياضية للشركات، إلى جانب برنامج الندوة الصحية وقرية العائلة، فإن الحدث يتميز بأنه يناسب الجميع».