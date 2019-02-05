تكريم ناشئي شباب الأهلي لألعاب القوى

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أقام الجهازان الفني والإداري لألعاب القوى بنادي شباب الأهلي، حفل تكريم لناشئي النادي، بمناسبة تحقيق المركز الأول في البطولة الفرقية لاختراق الضاحية لفئة الناشئين، والتي أقيمت خلال فترة بطولات اختراق الضاحية في الموسم الرياضي الحالي 2018/‏‏ 2019. وعبر سعد عوض المهري عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، عن سعادته لما حققه الناشئون بمشاركتهم في بطولات اختراق الضاحية الموسم الحالي، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الجهازين الفني والإداري، ووعد الجميع بالمزيد من الانتصارات.

وفي ختام الحفل، الذي حضره نادر عبد الكريم الجراح المدير الفني للفريق، قام المهري بتوزيع الجوائز على اللاعبين: حمدان الحمداني، جمعة سالم، يوسف ميرزا، جوستين جورج، سلطان أحمد، وحمدان الحمادي.