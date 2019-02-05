الشارقة تستعد لاحتفالات اليوم الرياضي الوطني

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

بحثت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني بإمارة الشارقة برئاسة عدنان الطلياني عضو المجلس الرياضي ورئيس اللجنة، مقترحات الفعالية والتجهيزات اللازمة لاستقبال الحدث المهم والمقرر إقامته الخميس الموافق 7 مارس المقبل في حديقة المجاز على كورنيش البحيرة، بمشاركة مختلف الدوائر والمؤسسات والأندية الرياضية بالإمارة الباسمة، حيث يسخر مجلس الشارقة الرياضي كل الإمكانيات لإقامة فعاليات وأنشطة مميزة بمشاركة مختلف فئات المجتمع بقيادة الرياضيين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة، برئاسة عدنان الطلياني وحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية وفريق العمل بالمجلس لمناقشة برنامج اليوم الرياضي والترتيبات المختلفة بشكل جديد ومميز بحيث يجد تفاعلا واسعا من كل فئات المجتمع وتخصيص فعاليات تناسب كل الأعمار.

توجيهات

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن هذا اليوم يأتي ضمن أجندة فعاليات الدولة في كل عام تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، موضحاً، أن مجلس الشارقة الرياضي يسعى للاحتفال بهذا اليوم الرياضي من خلال التفاعل الكبير من قبل الأندية والرياضيين والجهات الحكومية والخاصة ومشاركة مختلف فئات المجتمع بصورة واسعة.

بدوره، أوضح عدنان الطلياني، أن إقامة هذا اليوم الرياضي يعكس قيمة الاهتمام بالرياضة ومدى أهميتها للجميع وتخصيص يوم الـ 7 مارس من كل عام يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين وتعزيز المبادرات الهادفة للممارسات الإيجابية من خلال الرياضة التي تعد أسلوب حياة.

كما بين عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أنه هذا العام سيكون الحدث مميزا، حيث يأتي تماشيا مع عام التسامح الذي تمثل فيه الرياضة رسالة سامية تعبر عن مضمونها وأهدافها بين مختلف الأعراق بحيث تكون المشاركة في هذا اليوم للجميع بمختلف الجنسيات وبشكل يعبر عن قيمة الإمارات.