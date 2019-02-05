راشد المعلا يشهد «مهرجان أم القيوين للهجن»

المصدر: Ⅶ أم القيوين- وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سباقاً للهجن العربية الأصيلة، وذلك ضمن "مهرجان أم القيوين الرابع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة"، الذي أقيم صباح أمس بميدان اللبسة في الإمارة.

كما شهد السباق، الذي تضمن 20 شوطاً حقاقه جماعة بكار وجعدان لمسافة 4 كيلو مترات، أبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحبي هذه الرياضة.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة الصباحية، عن فوز «ملفاة» لمنصور محمد عنود العامرى في الشوط الأول، وحصوله على السيف الذهبي لولي عهد أم القيوين.. وفي الشوط الثاني، فاز «سياف» لمحمد سعيد بن سالمين المنصوري، وحصل على الخنجر الذهبي، وفاز في الشوط الثالث «رياسة» لإبراهيم صالح هادي اليامي، وفي الرابع فاز «بدران» لسعيد أحمد بن عيلان المهيري، وفي الشوط الخامس فاز «توجية» لحميد مبارك المنصورى.. أما في الشوط السادس، فقد فاز «شاهين» لمبارك عيسى بن عمير المنصوري، وفي السابع فاز «نسيم» لمبارك خادم حارب المنصوري.. بينما فاز في الشوط الثامن «سلهود» لعبيد سالم المري، وفي الشوط التاسع فازت «مودة» لسعيد حمد حميد الكتبي، وفي العاشر فاز «حفيت» لمبارك راشد محمد الشامسي.

وسلّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا - في نهاية السباق - «سيف ولي عهد أم القيوين» إلى الفائز الأول في الشوط الرئيس الأول، والخنجر الذهبي للفائز بالمركز الأول في الشوط الثاني، وتوج الفائزين بالمراكز الأولي من الشوط الـ 11 إلى الشوط الـ 20، وتم تسليمهم مفاتيح السيارات التي فازوا بها.