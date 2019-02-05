«رماية الإمارات» جاهزة لبطولة أمير الكويت

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبد اللطيف

كشف المهندس دعيج العتيبي رئيس نادي الرماية الكويتي عن كواليس بطولة الأمير الدولية الثامنة الكبرى للرماية والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 15 فبراير الحالي، بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة منتخب رماية الإمارات والذي أتم استعداداته للمنافسات، إلى جانب 420 رامياً ورامية يمثلون 42 دولة عربية وأجنبية، وقال العتيبي خلال المؤتمر الصحفي للبطولة: الحدث بات بفضل دعم أمير الكويت من أهم البطولات على أجندة الاتحاد الدولي إذ تشمل جميع مسابقات الرماية الأولمبية عدا رماية القوس والسهم وتحظى بمشاركة أمهر رماة العالم.

دعم

كما ثمن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإقامة هذه البطولة، معتبراً هذه الرعاية أهم أسباب تفوق رياضة الرماية الكويتية وتحقيقها إنجازات لافتة عالمياً.

على جانب آخر، يقيم منتخب الإمارات للسيدات معسكراً تدريبياً في الكويت استعداداً لخوض المنافسات ومن المتوقع وصول باقي المشاركين من الوفد الإماراتي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق البطولة للاستعداد الجيد، بالإضافة إلى منتخب الكويت الذي يواصل الاستعداد من أجل الظفر بلقب البطولة الثامنة، كما يستضيف النادي عدة معسكرات لمنتخبات مشاركة في البطولة ومن المتوقع أن تحفل البطولة بمستويات قوية في ظل مشاركة عدد من أميز رماة وراميات العالم.