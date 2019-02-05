نقل «خليجي السلة» من عُمان إلى البحرين

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

قررت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة، برئاسة عبداللطيف الفردان نقل تنظيم بطولة الأندية الخليجية من سلطنة عُمان لتقام في ضيافة نادي المنامة البحريني من 25 أبريل المقبل مع فرض عقوبة على نادي السيب العُماني، وأوضح عبداللطيف الفردان، أن اللجنة اتخذت عدداً من القرارات من بينها اعتماد اللجنة الشعار الجديد للجنة التنظيمية الخليجية، وتقرر إقامة بطولة الشباب للمنتخبات بين 16 و24 أغسطس المقبل في الكويت وهي مؤهلة لبطولة آسيا، وبطولة المنتخبات للرجال في منتصف شهر أكتوبر المقبل بالكويت أيضاً، وبطولة الأندية الخليجية 3 ضد 3 على هامش بطولة الأندية الخليجية بالبحرين، وتم اعتماد أعضاء لجنة بطولة 3 ضد 3 من خالد الهنائي (الإمارات) رئيساً وعبدالله بن غازي (السعودية) وعبدالجليل الخضير (البحرين) ومال الله (سلطنة عُمان).

تطوير

كما تمت تسمية رئيس اللجنة الفنية الجديدة من منصور الأحمري (السعودية) وعضو اللجنة فاضل غلوم (البحرين)، ويترأس أسعد الحسني (عُمان) رئاسة لجنة التطوير، وتم مناقشة مقترح عمل موقع للجنة التنظيمية الخليجية والأرشيف وتم تكليف ناصر القصير (البحرين) للإشراف عليه. حضر الاجتماع عبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية ومحمد علي المري ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنصور بن حسين (السعودية)، وأسعد الحوسني (سلطنة عُمان) وناصر القصير (البحرين).