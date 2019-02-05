5 محطات في بطولة الإمارات لـ«البادل تنس»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أطلق اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، «بطولة الإمارات» التي ستضم 5 بطولات رئيسية تقام على مدار العام بداية من شهر فبراير الجاري وحتى ديسمبر المقبل، والتي سينظمها اتحاد اللعبة تحت مظلة الاتحاد الدولي بمشاركة لاعبين من داخل وخارج الدولة، وذلك خطوة لتعزيز انتشار رياضة البادل تنس وتطوير المواهب.

وجاء إطلاق تفاصيل بطولة الإمارات عقب الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2019، الذي عقد في مجمع ند الشبا الرياضي، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات لرياضة البادل تنس، وحضره خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، سعيد محمد المري الأمين العام، جمال محمد الحوسني مدير لجنة المسابقات، محمد سليمان الملا مدير اللجنة التسويقية، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي.

وبارك الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إطلاق بطولة الإمارات التي تأتي كخطوة أساسية من أجل مواصلة الارتقاء بهذه اللعبة نحو آفاق أكبر، وتأكيد مكانتها بوصفها لعبة ذات شعبية متزايدة إلى جانب الاستفادة من المنشآت المتخصصة في الأندية التي ستقام فيها المنافسات الذين يعتبرهم الاتحاد بمثابة شركاء النجاح في جهود تطوير رياضة البادل تنس.

ووجه رئيس الاتحاد، أن تقام منافسات البطولة في عدة مناطق في الدولة من أجل الوصول إلى كافة اللاعبين، من خلال إقامة بطولة في أبوظبي وبطولات في مناطق متعددة داخل دبي، إلى جانب الاستفادة من «المنصة الإلكترونية» لاستقطاب أفضل اللاعبين في المنطقة وحول العالم.

خطة

كما اعتمد الاتحاد خلال الاجتماع خطة العمل للعام الجاري، والتي تتصدرها روزنامة بطولة الإمارات للبادل تنس، التي تعد البطولة الأحدث والأولى من نوعها على صعيد رياضة البادل تنس، وستقام أول أربع بطولات تابعة لها من فئة 100 نقطة بحسب التصنيف الدولي، وتنطلق أولى البطولات في منطقة بحيرات جميرا في دبي يومي 8 و9 فبراير الجاري، فيما تقام البطولة الثانية يومي 29 و30 مارس المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي، فيما تقام البطولة الثالثة يومي 4 و5 أكتوبر المقبل في نادي أبوظبي الريفي، وتقام البطولة الرابعة يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في نادي الإمارات للغولف.

وسيكون الختام بالبطولة الخامسة من فئة ماستر 250 نقطة بحسب التصنيف الدولي، وتقام يومي 13 و14 ديسمبر المقبل في مجمع ند الشبا الرياضي.

وقام مجلس إدارة الاتحاد بسحب قرعة البطولة الأولى التي ستقام يومي 8 و9 فبراير الجاري في منطقة أبراج بحيرات جميرا في دبي، وذلك بمشاركة 40 لاعباً من داخل وخارج الدولة، حيث يشارك فيها اللاعبون المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، وسيشارك من خارج الدولة عدة لاعبين أبرزهم سيف أبو سنة وخالد ناجي أفضل لاعبين في مصر.