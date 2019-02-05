سعيد حارب يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سعيد حارب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أندريو بارسون، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أمس، في مقر الهيئة بدبي، بحضور خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة، ومحمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اتحاد رياضة أصحاب الهمم، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وعمر عبدالرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة، وذلك على هامش حضوره مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وانتخابات الاتحاد الآسيوي، الذي انطلق في دبي، بحضور ممثلي 45 دولة، والتحضيرات المبدئية للبطولة البارالمبية، ونقل حارب للحضور تحيات محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق، وقال: نحن فخورون جداً بما وصلت له خبرة الإمارات الرياضية فنياً وإدارياً، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم البطولات والفعاليات القارية والعالمية، فاليوم الجميع يشيد بهذا الدور وهو ما لمسناه في تصريح رئيس اللجنة البارلمبية، وغيره من المعنيين بالقطاع الرياضي خلال الأحداث الأخيرة بشكل عام، وأضاف: الهيئة حريصة على ترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة والرامية إلى الشراكة المؤسسية والمجتمعية المساهمة في تعزيز مكانة رياضة الإمارات محلياً وخارجياً ووضع الأسس السليمة التي تعكس الريادة في الإدارة الرياضية والبنية التحتية وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، ونوه بأن انبهار رئيس اللجنة البارالمبية خلال زيارته نادي دبي لأصحاب الهمم، وما شاهده من بنية تحتية وخدمات، عزز لديه الثقة في اهتمام المجتمع والحرص على نجاح الألعاب البارالمبية والتعاون مع أصحاب الهمم، وفي ختام الزيارة قدم سعيد حارب درعاً تذكارية لرئيس اللجنة البارالمبية الدولية.