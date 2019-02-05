«البارالمبية الآسيوية» تناقش في دبي تحديات أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تواصلت، صباح أمس، بمركز المعارض والمؤتمرات في فندق انتركونتيننتال فستفال سيتي بدبي، أعمال مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية، التي تستمر حتى بعد غد، بحضور ممثلي 45 دولة، حيث استعرضت في جلساتها التحديات التي تواجه نمو الحركة الرياضية في القارة الصفراء، كما أقيمت ورش عمل من كل لجنة بارالمبية لعرض التحديات التي تواجهها، والخروج بمعطيات لصالح رياضة أصحاب الهمم على المستوى الآسيوي، كما تم عرض الفرص الموجودة في آسيا، والتي تقدمها الذراع الاقتصادية للجنة البارالمبية الدولية أجيتوس لبناء قنوات أفضل لتطير رياضة أصحاب الهمم بصورة مستدامة، كما تم عرض دراسة حول علوم الرياضة، والتي قدمتها جامعة نيبون اليابانية، وأقيمت ورشة عمل لبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وإجراء التعديلات المطلوبة.

ورشة عمل

واستعرضت ورشة العمل في الجلسة الأولى، تحديد العوائق التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في القارة الصفراء، قبل أن يتم مناقشة الفرصة في آسيا في الجلسة الثانية، واستعرضت الورشة الختامية لأعمال اليوم الثاني والتي اختتم بها المؤتمر البارالمبي، النقاط العملية لربطها بالخطة الاستراتيجية المقبلة للحركة البارالمبية الآسيوية، والتي تعمل على التطور في الأقاليم الخمسة وهى منطقة وسط آسيا ومنقطة شرق آسيا وغرب آسيا وجنوب آسيا إضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي، وتعتبر القارة الآسيوية هي الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من أصحاب الهمم، حيث إنها تمثل 65% من أصحاب الهمم على مستوى العالم وخصوصاً أن القارة الصفراء الأكثر نشاطاً في مجال رياضة أصحاب الهمم وتنظم فيها كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب الآسيوية التي ينظمها المجلس البارالمبي الآسيوي، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الألعاب الصيفية والشتوية طوكيو 2020 وبكين 2022.

أهم الإنجازات

وقالت سهام الرشيدي عضو اللجنة: المؤتمر شهد إقامة عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة والمبنية على أسس علمية مدروسة ومدعومة بالأرقام والإحصاءات التي تصل بنا من الهدف المنشود في تطوير رياضة أصحاب الهمم في القارة الآسيوية، وأكدت أن أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال الدورة الماضية وأهمها زيادة عدد الدول واللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية وظهورهم في أعلى مستوى في المنافسات الدولية، دلالة على أهمية الرياضة.

إشادة دولية

ومن جهته، وجّه رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندريو بارسون الشكر إلى الإمارات على استضافتها اجتماعات اللجنة، و المؤتمر الدولي وانتخابات مجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن دور دولة الإمارات في دعم أي فعالية لأصحاب الهمم واضح للعالم، مشيداً بدور قيادة الإمارات في تطوير الرياضات البارالمبية بشكل عام، مؤكداً أن الدعم الذي يحظى به أصحاب الهمم، لا يوجد في أي دولة أخرى.

ملفات مهمة

أبدى بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ارتياحه الشديد للتنظيم مؤكداً أنه جاء مثمراً للغاية، وناقش العديد من الأمور المهمة على الساحة الدولية، وأشاد بتعاون الجميع وبمجهود كل العاملين في اللجنة، مؤكداً أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تم الانتهاء منها في وقت قياسي، بسبب مضاعفة الجميع للمجهود.