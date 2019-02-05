اتحاد السباحة يعتمد الموعد الجديد لكأس الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة الموعد الجديد لإقامة بطولة كأس الإمارات للسباحة لتقام يومي 1 و2 مارس المقبل، في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة كافة الأندية والأكاديميات الخاصة في الدولة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد يوم السبت الماضي، بمقر الاتحاد وبرئاسة سلطان السماحي وتواجد كافة أعضاء مجلس الإدارة، وصرح عبد الله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن مجلس الإدارة طلب خلال الاجتماع من مدرب المنتخب خطة إعداد المنتخبات الوطنية لعام 2019، يتضمن المعسكرات الداخلية والخارجية والبطولات والموافقة على المشاركة في بطولة هاميلتون للسباحة من 14 -16 فبراير الجاري، واختيار السباحين المرشحين للمشاركة في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسباحة بالكويت في مارس المقبل، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في البطولة الخليجية القادمة، كما اعتمد مجلس الإدارة محضر اللجنة الفنية للاتحاد، والذي جاء فيه تكوين لجنة فنية لكرة الماء برئاسة جمعة الغيلاني، وعضوية راشد الماس، وإسماعيل خلف، وتامر عز الدين، كما تم اعتماد محضر اجتماع لجنة المنتخبات والموافقة على المشاركة في بطولة الخليج، وأيضاً اعتماد محضر اجتماع لجنة الحكام.

وقال عبدالله الوهيبي: «اعتمد المجلس أيضاً البرنامج الزمني الجديد لأنشطة وبطولات الاتحاد لعام 2019، إضافة إلى اعتماد درع التفوق الرياضي العام العمومي والناشئين، إضافة إلى اعتماد الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 26 مارس المقبل، كما وافق مجلس الإدارة على طلب نادي مليحه والخاص برغبة النادي في الاشتراك بأنشطة الاتحاد وبطولاته».