الأحوال الجوية تحدد موعد سباق «أريلة للمحامل الشراعية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان الرياضي

ينتظر أن يحدد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بعد غد، الموعد النهائي لإقامة سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وذلك بناءً على تقارير الأحوال الجوية، إما بإقامة السباق يوم الجمعة، أو السبت المقبل، وينظم النادي السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويعد الجولة الثانية لموسم سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ويبلغ إجمالي جوائزه 4 ملايين درهم للفائزين في السباق، وفتح النادي باب التسجيل، أول من أمس، بمقر النادي بالعاصمة أبوظبي أمام البحارة الراغبين في المشاركة، إذ من المتوقع أن يشهد السباق مشاركة أكثر من 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة، في ظل الاهتمام الكبير بتطوير الرياضات البحرية التراثية، وعقد النادي عدداً من الاجتماعات التحضيرية للسباق، لاسيما في ظل وضع موعدين للانطلاق، وهو ما يتطلب إعدادات مسبقة بشكل جيد، وقال ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي، إن التجهيزات من أجل إقامة السباق تسير بشكل جيد على الرغم من عدم تحديد موعد نهائي، حيث ننتظر تقارير الأرصاد الجوية وعلى ضوئها سيتحدد موعد السباق، مشيراً إلى أن فريق الإعداد لتنظيم السباق وضع كل السيناريوهات تحسباً لأي جديد، وهناك تواصل دائم مع هيئة الأرصاد الجوية للتعرف إلى الموعد المناسب للتسابق، خاصة أن هناك بعض التقلبات الجوية هذه الأيام.

وتوقع المهيري، أن يتزايد الإقبال على المشاركة في سباق أريلة، مؤكداً أن الجميع متحفز للمشاركة، خاصة في ظل وجود حوافز كبيرة أهمها تحصيص أربعة ملايين درهم جوائز للفائزين، وأعرب عن ثقته في التزام المحامل المشاركة بالقياسات الفنية واللوائح الموضوعة مسبقاً للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً.