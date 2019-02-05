الحوسني ومحسن يحصدان ذهب بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حصد المتسابق محمد عبدالله علي الحوسني الجائزة الكبرى في ثاني جولات بطولة دبي لصيد الأسماك والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واختتمت أمس، بمشاركة أكثر من 60 متسابقاً وذلك ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في الموسم الرياضي 2018-2019، واصطاد الحوسني سمكة كنعد (كيينغ فيش) بوزن 23.15 كلغ وطول 146 سم منحته الصدارة في هذه الفئة وبالتالي تصدر الترتيب العام لينال جائزة مالية قدرها 25 ألف درهم إضافة إلى موقف مجاني مدة عام كامل لقارب بطول 15 متراً مقدم من «بي أند أو ماريناس» وتذكرة سفر من طيران الإمارات، وشهدت منافسات الفئة الثانية (السكل) تنافساً ساخناً بين المشاركين طوال أيام الجولة الثانية من بطولة دبي ليظفر المتسابق عبدالله محسن علي إبراهيم بالمركز الأول حيث سجل وزن 16.70 وطول 119 سم لينال مبلغ 15 ألف درهم إضافة إلى تذكرة سفر مقدمة من طيران الإمارات.

وحرصت اللجنة المنظمة ومن منطلق رفع مستوى المنافسة، على منح أصحاب الوزن الأعلى في كل أيام الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك، تذكرة سفر مقدمة من الناقلة الوطنية الراعية للحدث طيران الإمارات حيث فاز بالتذاكر كل من: المتسابق رقم 27 محمد عبدالله علي الحوسني والمتسابق رقم 7 سالم مصبح سالم الفلاسي والمتسابق رقم 29 جمعة محمد عبدالله مراد والمتسابق رقم 54 خالد عيسى عباس حسين إضافة إلى المتسابق رقم 3 عبدالله محسن علي إبراهيم الذي توج بطلاً لفئة (السكل).