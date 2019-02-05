سعيد بن طحنون يستقبل كاراتيه النادي المصري بالعين

المصدر: العين - البيان الرياضي

استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للنادي المصري فرع العين، فريقي كاراتيه النادي وملتقى أسرة جامعة الإمارات وذلك لحصولهم على المراكز المتقدمة في بطولات الإمارات للكاراتيه، التي أقيمت مؤخراً، وحضر اللقاء إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه يرافقه من النادي المصري بالعين الدكتور يحيى محمد محمود أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة وأيمن النجار أمين الصندوق، وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون بالمستوى الطيب للاعبي الكاراتيه والذي أهلهم للحصول على عدد كبير من الميداليات المتنوعة منها ذهبية وفضية وبرونزية وتنوع النشاط الرياضي بالنادي المصري في الفترة الأخيرة وحرص إدارة النادي على الانضمام للاتحادات الرياضية بدولة الإمارات وخوض المنافسات مع الأندية الكبرى.