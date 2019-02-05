ختام رائع لبطولة الاتحاد للمبارزة في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

في ختام رائع يليق ببطولات المبارزة ويعبر عما تحققه المبارزة الإماراتية يوماً بعد يوم من نجاح وتقدم، شهدت صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بمنطقة الطوار بدبي مساء أمس، واحدة من أجمل وأقوى البطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة في هذا الموسم، بمشاركة أكثر من 240 لاعباً ولاعبة من الفئة العمرية تحت 15 سنة وتحت 20 سنة في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلورييه والسابر للفتيات والشباب يمثلون أندية (الشارقة الرياضي، نادي بني ياس الرياضي، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الوحدة، الظفرة، مدرسة المهارات، مركز دبي للمبارزة، مركز العين للمبارزة، وزارة التربية والتعليم، المدرسة الإماراتية، نادي شباب الأهلي دبي، وأكاديمية دبي للمبارزة، MKFA ).

حضر ختام البطولة وتتويج الفائزين سيف الغفلي رئيس المكتب التنفيذي باتحاد الإمارات للمبارزة، بحضور إبراهيم بالسلاح نائب رئيس الاتحاد السابق رئيس أكاديمية ام كي اف ايه بدبي للمبارزة وعبدالرحمن مليح مسؤول رياضة المبارزة في نادي الشارقة الرياضي وإبراهيم خالد مدير الاتحاد.

وفي نتائج تحت 15 سنة فاز عمر بالسلاح من أكاديمية دبي للمبارزة بالمركز الأول، وفي منافسات سلاح السيف الحسام - السابر، فاز اللاعب خالد عنبر من نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول.

وفي منافسات سلاح الشيش - الفلوريه، فاز اللاعب مصطفى أحمد من نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول.

وفي منافسات الشباب تحت 20 سنة جاءت نتائج مسابقة سلاح سيف المبارزة الايبيه بفوز اللاعب سيف أحمد لشكري بالمركز الأول من مركز دبي للمبارزة، وفي منافسات الفلوريه سلاح الشيش للبنين فاز اللاعب عبدالرحمن حفور بالمركز الأول من نادي بني ياس.

أما في ختام المسابقات فكانت بطولة السابر سيف الحسام لنفس الفئة العمرية والتي حقق اللاعب خليفة العبري من نادي بني ياس المركز الأول.