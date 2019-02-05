كلباء يحصد 12 ميدالية في دولية الفجيرة للتايكواندو

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل في ختام منافسات النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 1257 لاعباً ولاعبة من 80 فريقاً في العالم من 40 دولة، تصدرت منتخبات كازاخستان والصين والأردن ألقاب اليوم الأخير، كما نال تايكواندو نادي كلباء 12 ميدالية ملونة خلال مشاركته الأولى في الحدث.

وحقق تايكواندو نادي اتحاد كلباء 12 ميدالية ملونة ضمن مشاركته الأولى منها 4 ميداليات ذهبية حققها كل من مسلم عقيل مالك وعبدالعزيز أحمد عيد وعائشة أحمد ومريم قصد الكريم، بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب كل من: علياء علي سالم وزينب خدوم وموزة عيسى، فيما نال الميداليات البرونزية كل من عبدالله أحمد وسالم عادل سالم ومهند مراد وبسنت فؤاد السيد وآمنة إبراهيم.

من جهته، كشف رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي عن تلقي اللجنة المنظمة إشادات عديدة من قبل الاتحادات العربية ورؤساء الوفود المشاركة والقيادات الرياضية العالمية لإمارة الفجيرة واستقطاب البطولة أفضل اللاعبين الدوليين، معبراً عن سعادته لما حققته من مكاسب كبيرة في خدمة الرياضة الإماراتية، وخاصة في ظل الروح الرياضية التي تمتع بها جميع اللاعبين.

وفي النتائج حصل منتخب كازاخستان على 6 ذهبيات والصين على 4 ذهبيات جميعها في تايكواندو السيدات، بينما نال لاعبو المنتخب الأردني 4 ذهبيات منها لبطل أولمبياد ريو دي جانيرو الأردني أبو غوش الذي استعاد تألقه وخطف ذهبية 74 كغم.