شباب الأهلي يتصدر بطولة الإمارات للكوميتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 نادياً، أقيمت الجمعة الماضي، في صالة المزهر الرياضية بدبي، بطولة الدولة للكوميتيه فردي للفئات ناشئين وناشئات وشباب وآنسات، وتصدر نادي شباب الأهلي، البطولة برصيد 17 ميدالية ملونة (5 ذهب - 5 فضة - 7 برونز)، وحل نادي الخليج الدولي في المركز الثاني برصيد 6 ميداليات ملونة (5 ذهبيات - برونزية)، وجاء نادي الشارقة للألعاب الفردية في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات ملونة (4 ذهبيات فضية - 4 برونزية)، وحضر البطولة مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، رئيس اللجنة النسائية، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام، وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين.