«المهام الخاصة بشرطة أبوظبي» بطلاً للطائرة النسائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي ببطولة كرة الطائرة النسائية، والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي للألعاب الرياضية للموسم الرياضي 2018 – 2019. وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، فيما حاز فريق قطاع الأمن الجنائي المركز الثالث.

وكرمت العقيد الدكتورة، نجلاء أسعد طاهر، من مديرية الخدمات الطبية، بقطاع المالية والخدمات، الفرق المتوجة بالمراكز الأولى، مؤكدة حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتطويرها بتخصيص بطولات رياضية متنوعة بين صفوف المنتسبات. يذكر أن البطولة استمرت خمسة أيام، وشهدت منافسات قوية بين مختلف الفرق المشاركة.