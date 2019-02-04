تواصل التسجيل في جائزة «البصمة الرياضية قدرات بلا حدود»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، يواصل مجلس دبي الرياضي، استقبال طلبات التسجيل للترشح في جائزة «البصمة الرياضية قدرات بلا حدود»، التي أضافها المجلس، ومؤسسة وطني الإمارات، إلى فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، بداية من الدورة السابعة للجائزة، التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، ويتم الترشح للتنافس في الجائزة، ضمن عدة شروط ومعايير، هي: أن تكون المبادرة المقدمة موثقة أو معترف بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وأن تكون ذات نفع ملموس للمجتمع، وبمخرجات قوية، تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو ساري تطبيقها خلال فترة الترشح، ومتماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وأسهمت في إثراء القطاع الرياضي، ومتوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، وتكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وألا تكون الجهة المترشحة أو الشخص المترشح، قد تعرض لعقوبة نهائية من طرف جهة محلية أو دولية.

أداة التقييم

ويمكن التسجيل في الجائزة، عبر موقع مجلس دبي الرياضي الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية، التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وضمن فئتي الأفراد والمؤسسات، من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي، وتم تحديد أداة التقييم، بحيث تخصص نسبة 40 % من التقييم إلى محور تقييم النتائج والمخرجات تنقسم إلى توثيق المبادرة 20 %، والأثر الملموس 20 %، وتخصص نسبة 60 %، إلى محور تقييم الممارسات، بحيث تكون الجودة والكفاءة 20 %، والفاعلية 20 %، والإبداع والابتكار 20 %، ويقوم بتحكيم الأعمال المترشحة، نخبة محلية ودولية من مؤسسات متخصصة في العمل الإنساني والرياضي، وسيتم تكريم الفائزين فيها يوم 18 رمضان، خلال دورة ند الشبا الرياضية 2019، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، بتوجيهات ورعاية سمو ولي عهد دبي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».