الكشف عن تفاصيل «عالمية أصحاب الهمم» في الشارقة اليوم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

تكشف اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة بالشارقة، المقرر لها من 10 - 16 فبراير الجاري، في مؤتمر صحافي تعقده اليوم، التفاصيل الخاصة باستضافة الحدث الرياضي الأبرز على مستوى المنطقة الذي تنظمه الإمارة الباسمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويترأس المؤتمر الصحافي الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة، وسيتم الكشف النهائي عن أسماء الدول المشاركة، وأعداد اللاعبين الذين سيخوضون غمار المنافسات، إلى جانب الحديث عن أسماء الرعاة الرسميين والفرعيين وتفاصيل فقرات افتتاح البطولة وغيرها من النقاط الأساسية لانطلاق الحدث.

استعدادات نهائية

وتواصل اللجان التنفيذية استعداداتها المكثفة لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة، حيث قامت اللجنة اللوجستية بتجربة حية لتأمين حركة المواصلات بين أماكن استضافة المنافسات وأماكن إقامة الوفود، ضم وفد اللجنة كلاً من حيدر طالب أربيع، المدير التنفيذي للجنة اللوجستية، والدكتور حمود خلف سالم، المدير التنفيذي لنادي الذيد، والمساعد أول أحمد عبدالله إسحاق البلوشي، من إدارة المرور والدوريات، ومحمد البريمي، رئيس لجنة المواصلات، وأبو بكر علي صالح، مسؤول لجنة المتطوعين، وأكد حيدر طالب، مدير اللجنة اللوجستية أن استضافة الإمارة الباسمة للبطولة للمرة الثانية في تاريخها يضع أمامنا الكثير من التحديات للظهور بالشكل التنظيمي الأمثل، وأضاف: مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة تواصل اللجنة وضع لمساتها النهائية لتأمين وتسهيل الحركة أمام الضيوف بداية من استقبال الوفود المشاركة في المطارات، وصولاً إلى متابعة تحركات الوفود من الملاعب لأماكن الإقامة وتجهيز كل أمور الإقامة وغيرها للخروج بالحدث بما يليق بمكانة وسمعة الشارقة.

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تشمل الدورة 7 منافسات هي: ألعاب القوى والقوس والسهم والمبارزة وتقام في نادي الثقة، ومنافسات الرماية في نادي الذيد، وأما منافسات السباحة وكرة الريشة وتنس الطاولة، تستضيفها الجامعة الأمريكية بالشارقة.