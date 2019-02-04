انطلاق مؤتمر «البارالمبية الآسيوية» في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، دشنت دبي صباح أمس، مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية بفندق انتركونتيننتال فستفال سيتي، بحضور ممثلي 45 دولة، حيث استعرض جيونج مين لي رئيس لجنة اللاعبين في الجلسة الأولى الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الآسيوية، والأنشطة وأدوات التطور في الأقاليم الخمسة، وهي وسط آسيا وشرق آسيا وغرب آسيا وجنوب آسيا إضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي، حيث تعتبر القارة الآسيوية الأكبر من حيث نسبة الرياضيين أصحاب الهمم، والتي تمثل 65% منهم العالم، خصوصاً أن آسيا الأكثر نشاطاً في مجال الرياضة بصفة عامة وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث تقيم كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب الآسيوية التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الألعاب الصيفية والشتوية طوكيو 2020 وبكين 2022.

قصص النجاح

واستعرض المؤتمر العديد من قصص النجاح الملهمة التي لعبت دوراً كبيراً في تبوؤ القارة الآسيوية مكانتها المرموقة في خريطة رياضة أصحاب الهمم في العالم على أرض التسامح بعد أن احتضنت الإمارات العائلة الآسيوية في محطة مهمة بدبي لتطوير الألعاب المختلفة، يتبادل من خلالها المشاركون الخبرات من أجل رسم خريطة تميز ترتقي بكل منتسب للحركة البارالمبية في القارة الصفراء إلى آفاق النجاح.

فيما يناقش المؤتمر في جلسة اليوم العوائق التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في آسيا بوضع ورش عمل وخريطة طريق من شأنهما توفير أدوات التميز لجميع الألعاب لتحقيق الأهداف المنشودة، وربط ذلك بالاستراتيجية الموضوعة.

حضور مميز

وحضر الافتتاح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ممثل سمو راعي الحفل، وإيوفيلما تشودين أميرة مملكة بوتان، وأندريو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عضو اللجنة البارالمبية الدولية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا وعدد من المسؤولين.

جوائز الاستحقاق

وكرّم مطر الطاير برفقة ثاني جمعة بالرقاد الفائزين بجوائز الاستحقاق الآسيوي وهم: محمد محمد فاضل الهاملي لجهوده على مدار عقد من الزمان في تطوير الحركة البارالمبية متولياً العديد من المناصب بالدولة، سعى من خلالها لتطوير الحركة البارالمبية على مستوى العالم، حيث كان أحد الناشطين باللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الآسيوي، متقلداً عضوية إدارة اللجنة البارالمبية الدولية منذ عام 2013، كما شمل التكريم كايرات بورانباييف أحد الشخصيات البارزة في الحركة البارالمبية الكازاخستانية، ومينوج هو لي من اللجنة البارالمبية الكورية ورجاء سابتا أوكتوهاري رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب الآسيوية البارالمبية بإندونيسيا 2018، وأسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدرجات ممثلاً عن المجلس الأولمبي الآسيوي.

شكر

وجه ماجد العصيمي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم سموه المستمر للحركتين البارالمبية الآسيوية والعالمية، مبيناً أن أهمية الحدث تتمثل في وجود أبناء العائلة الآسيوية في دبي من أجل التخطيط للوصول إلى أعلى قمم من التميز والإبداع، وذلك بإلقاء الضوء على العديد من الموضوعات التي تصب في مصلحة اللاعبين ومناقشة الخطط المستقبلية المقبلة.