«السرب» بطلاً لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية 22 قدماً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان الرياضي

توج المحمل «السرب» للحر راشد خادم المهيري، بطلاً لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 40 محملاً شراعياً، في أول سباقات النادي للمحامل فئة 22 قدماً للموسم الجديد، وحل ثانياً «زلزال» لعيسى سلطان جمعة المرزوقي، أما المركز الثالث، فكان من نصيب «سلطان الخير» لناصر إبراهيم سلطان المرزوقي، فيما حل رابعاً «غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وخامساً جاء «داحس» لعبد الرحمن المرزوقي، أما المركز السادس، فكان من نصيب «العاصفة» لسيف المرزوقي، وسابعاً جاء «الذيب» لزايد عبد الله غريب الحوسني، وفي المركز الثامن جاء «الرائد» لمحمد المهيري، وعلى صعيد فئة الناشئين، توج «السرب» للحر راشد المهيري باللقب، فيما كان الوصيف هو «الذيب» لزايد عبد الله علي غريب الحوسني، والثالث من نصيب «سردال» لثاني محمد ثاني مرشد الرميثي.

من جهته، وجه ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى المشاركين في السباق، مشيداً بالتزام الجميع باللوائح والقوانين، وأكد أن الإقبال على المشاركة في ذلك السباق، الذي يخصص للشباب، يؤكد مدى تأصل تراث الوطن في نفوس شبابه الصغار، لا سيما أن الجميع يعلم مدى عشق كل إماراتي لإرث الآباء والأجداد، وشدد على أن النادي يسعى دائماً للاهتمام بفئات الشباب، من أجل تحفيزهم على مواصلة المسيرة مستقبلاً، والمشاركة في السباقات الكبرى لفئتي 43 و60 قدماً.