تخريج 150 مدرباً للسباحة من دورة ألاسكا بدبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

شهد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، تخريج 150 مدرب سباحة من دورة ألاسكا الأمريكية المستويين 1-2، التي أقيمت في مركز إعداد القادة بدبي، بحضور عبد الرحمن بني ياس مدير عام المركز، والذي أبدى سعادته بوجود هذا الكم الكبير من المتدربين، خلال الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، وبتنظيم شركة بروفشنال للخدمات الرياضية، وهي شريك الاتحاد في تنظيم مثل هذه الدورات، وحاضر في الدورة، الخبير الأمريكي جاي اديسون مدير عام المنظمة الأمريكية لمدربي السباحة، وشاركه أحمد الغيطاني مدرب منتخب الوطني، وشهد ختام الدورة، محمد حلمي ومحمد عبد الكريم من شركة بروفشنال المنظمة للدورة، وأشاد رئيس الاتحاد، خلال كلمته، بمستوى الدورة، والكم الهائل من المدربين الذي حضر من أجل الحصول على أولى الشهادات المعتمدة من المنظمة الأمريكية، خاصة أن المدربين حضروا إلى الدورة من مختلف الدول المجاورة، وهو ما شهد تعدداً كبيراً في الجنسيات الحاضرة، وتوجه السماحي بالشكر إلى عبد الرحمن بني ياس مدير عام مركز إعداد القادة، موضحاً أن تاريخ هذا المركز، يشهد له بتخريج الآلاف من الرياضيين، وهو يسهم في المساعدة بشكل كبير في أعمال الاتحادات الرياضية، التي تتخذ مركز إعداد القادة مكاناً رئيساً لإطلاق دراساتها وبناء استراتيجيتها، وهنأ السماحي، المدربين على وجودهم وحرصهم في الحصول على العلم في التدريب، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي البداية، ويجب عليهم الاستمرار في الحصول على آخر مستجدات التدريب.