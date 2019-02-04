سباق دبي للدراجات المائية في شاطئ «ميركاتو» السبت

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق دبي للدراجات المائية (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات 2019)، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019.

ويجمع الحدث المرتقب، والذي سيقام في شاطئ ميركاتو في جميرا، أبطالاً عالميين من مختلف القارات، إضافة إلى أبطالنا ونجومنا، والذين وضعوا بصمة بارزة في الساحة الدولية مؤخراً، بالحصول على الكثير من الألقاب في بطولات العالم في بحيرة هافاسو -أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا 2018، وبطولة العالم على كأس ملك تايلاند، ويستقطب السباق أيضاً نخبة الأبطال العالميين في قارات العالم من أوروبا وآسيا وأمريكا، يمثلون بلدان: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وبريطانيا وإسبانيا والمجر والنمسا والتشيك وروسيا والدنمارك والسويد وبولندا وإيطاليا واليابان والكويت والسعودية ومصر والمغرب، وبدأت اللجنة المنظمة في النادي الترتيب والتجهيز للسباق المرتقب، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها بلدية دبي (إدارة القنوات المائية والمناطق الساحلية ــ قسم البيئة)، والقيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومن المنتظر أن يشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حركة متواصلة هذا الأسبوع، من أجل التسجيل واستكمال إجراءات المشاركة في السباق الكبير.