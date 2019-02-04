95 ميدالية لأبطال الإمارات في «الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تمكن لاعبو ولاعبات الإمارات من الحصول على 95 ميدالية ملونة في اليوم الثاني لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، وجاءت الميداليات على النحو التالي: 27 ذهبية و28 فضية و40 برونزية، حيث تقاسمت أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة للدفاع عن النفس الميداليات، وكذلك الأحزمة السوداء والملونة، بعد أن قدم اللاعبون واللاعبات مستويات فنية أبهرت الجميع، وحصل لاعبو الأردن على 28 ميدالية ملونة مختلفة وأيضاً برز للواجهة لاعبو المملكة العربية السعودية ومصر وكازاخستان وأوزبكستان بعد أن نجحوا في تقديم عروض مميزة استحقوا عليها الإشادات.

نقلة نوعية

بدوره وصف أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التايكواندو في الدولة بالمميزة، وأن بطولة الفجيرة أسهمت في التطور الكبير، وتقدم بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة للدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة، ومثنياً على الجهود المميزة لنادي الفجيرة للفنون القتالية باستضافة وتنظيم البطولة، مؤكداً بأن القيادات الرياضية الدولية في التايكواندو أكدوا له بأنهم أصبحوا ينتظرون إقامة هذه البطولة سنوياً لمتابعة مستوياتها والاطلاع على حركة تطور التايكواندو في الشرق الأوسط، معبراً عن سعادته لما حققه لاعبو النادي من ميداليات ملونة ذهبية وفضية وبرونزية.

أبرز النتائج

وفي وزن تحت 68 كيلوغراما فاز لاعب الشارقة فهد عبد الرزاق بالذهبية تلاه المصري أحمد وليد بالفضية، بينما نال اللاعب ايمان كوروش من فريق (التسامح اي جي بي - دبي) الميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 59 كيلوغراما فاز الأوزبكي اكراموف بالذهبية تلاه لاعب أوكرانيا فلادسلاف ونال الفضية، والأردني محمد انبش ونال البرونزية، ونالت لاعبة الإمارات زينب أحمد ذهبية وزن تحت 68 كيلوغراما للناشئات، وفي وزن تحت 52 كيلوغراما فازت لاعبة نادي الشارقة ريم مصطفى تلتها لاعبة الفجيرة للفنون القتالية سارة الخرابشة ونالت الفضية، وفي أبرز نتائج الأوسمة الملونة فازت ميثاء عبد العزيز من الشارقة بالذهبية لوزن تحت 42 كيلوغراما، وفازت روان محمد بالفضية ونورة سلطان من الفجيرة للفنون القتالية بالبرونزية، وفي تحت 49 كيلوغراما فازت بالذهبية عائشة أحمد من كلباء بالذهبية تلتها حوراء أحمد من مدرسة الإمارات وميرة إبراهيم من الشارقة، وفي وزن تحت 52 كيلوغراما فازت رهف أمجد من الفجيرة بالذهبية تلتها حور حميد من الفجيرة أيضا بالفضية.

مدرب التسامح

وكشفت البطولة عن تواجد أول مدرب لأصحاب الهمم في اللعبة بالدولة وهو جاسم المطروشي مدرب فريق التسامح (دبي اي جي بي) وتمكن المطروشي من ترك بصمة فنية جيدة خلال المنافسات بعد أن قاد فريقه للفوز بثماني ميداليات ملونة.