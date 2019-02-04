كفيتوفا تشارك في دولية دبي للتنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكدت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة الثانية عالمياً، مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تستضيفها دبي وتنطلق 17 فبراير الجاري، وتتطلع بطلة تنس دبي 2013 إلى إحراز لقبها الثاني في دبي، على ضوء انطلاقتها القوية مطلع الموسم الحالي، والذي شهد تتويجها ببطولة سيدني للمرة الثانية بعد فوزها الأول 2015، ووصولها إلى نهائي أستراليا المفتوحة، لتقترب كثيراً من التربع على قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها، وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: تحظى كفيتوفا بمحبة واحترام جماهير التنس في العالم، ليس لأنها بطلة كبيرة فحسب، بل لأن لعبها نظيف، ومنفتحة وودودة مع جمهورها، وهذا أسهم في حصولها على «جائزة كارين كرانتشيك للروح الرياضية» من الرابطة الدولية لمحترفات التنس، وذلك للسنة السادسة على التوالي.