منافسة ثلاثية على صدارة «أقوياء اليد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع الشارقة رصيده إلى 16 نقطة منحته المركز الثالث من 6 جولات، والنصر وصيفاً برصيد 17 نقطة من 7 جولات، ليطاردا شباب الأهلي برصيد 18 نقطة من 6 جولات، في صراع ساخن للظفر بصدارة دوري أقوياء اليد وخاصة أن الفارق بينهما لتبادل المراكز لم تتجاوز الفوز في مباراة واحدة خلال الجولات المقبلة، جاء ذلك في ختام الجولة السابعة للمسابقة التي أقيمت، أول من أمس، وأسفرت عن فوز عريض للشارقة بنتيجة 28/19 على فريق الظفرة، الذي يأتي سابعاً بـ 9 نقاط من 7 جولات، وبدوره، نجح فريق الجزيرة في الفوز بنتيجة 22/16، على الوحدة، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 12 نقطة منحته المركز الخامس، بينما توقف رصيد الوحدة عند 8 نقاط تضعه ثامناً، ويحل الوصل رابعاً بـ 15 نقطة، والعين سادساً بـ 10 نقاط، وبني ياس تاسعاً بـ 7 نقاط.