لم يشهد الدوري العام للكرة الطائرة، أي مفاجآت أو تغيير في ترتيب الفرق، مع نهاية الجولة العاشرة، في انطلاقة الدور الثاني، إذ حافظ شباب الأهلي على صدارته بالفوز على حتا 3-0، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما رصيد حتا 10 نقاط، تضعه سابعاً، وظل الجزيرة رغم الخسارة من النصر 0-3، ثانياً 24 نقطة، و ورصيد النصر 22 نقطة، ويحل رابعاً، بفارق انتصار وحيد عن العين، والذي فاز على عجمان 3-0، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الثالث، ويتوقف رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز الثامن، وحقق بني ياس الفوز على الوحدة 3-0، ليصل رصيد «السماوي» إلى 17 نقطة، ويأتي خامساً، والوحدة عاشراً أخير، بدون أي انتصار، وبنقطة واحدة، ونجح الوصل في الفوز على الظفرة 3-0، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، تجعله سادساً، ويأتي الظفرة تاسعاً 5 نقاط.
دوري الكرة الطائرة بلا مفاجآت
تعليقات