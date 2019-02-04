دوري الكرة الطائرة بلا مفاجآت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم يشهد الدوري العام للكرة الطائرة، أي مفاجآت أو تغيير في ترتيب الفرق، مع نهاية الجولة العاشرة، في انطلاقة الدور الثاني، إذ حافظ شباب الأهلي على صدارته بالفوز على حتا 3-0، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما رصيد حتا 10 نقاط، تضعه سابعاً، وظل الجزيرة رغم الخسارة من النصر 0-3، ثانياً 24 نقطة، و ورصيد النصر 22 نقطة، ويحل رابعاً، بفارق انتصار وحيد عن العين، والذي فاز على عجمان 3-0، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الثالث، ويتوقف رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز الثامن، وحقق بني ياس الفوز على الوحدة 3-0، ليصل رصيد «السماوي» إلى 17 نقطة، ويأتي خامساً، والوحدة عاشراً أخير، بدون أي انتصار، وبنقطة واحدة، ونجح الوصل في الفوز على الظفرة 3-0، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، تجعله سادساً، ويأتي الظفرة تاسعاً 5 نقاط.