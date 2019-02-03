محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكوندو، أهمية تكريس رياضة التايكوندو داخل الدولة، وخاصة في إمارة الفجيرة، من خلال إقامة البطولات الدورية ومشاركة اللاعبين في المنافسات الخارجية باللعبة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير التي يلقاه القطاع الرياضي في الإمارة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وشهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، مساء أمس، انطلاق منافسات النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو التي تقام تحت رعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 1254 لاعباً ولاعبة يمثلون 80 فريقاً من 40 دولة، وأشاد سموه بالجهود المبذولة من القائمين على البطولة، مثمناً دور الاتحاد الدولي للتايكوندو والاتحاد الإماراتي للتايكوندو الداعمين لمنافسات البطولة ونجاحها.

وكرّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الداعمين والمؤسسات الشريكة التي أسهمت في تنظيم النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو.