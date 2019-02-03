«المشخص 3» بطل سباق دبي للقوارب الخشبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج القارب المشخص 3 بقيادة الثنائي خليفة حميد بن ذيبان ومحمد أحمد الحمري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018-2019)، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية صباح يوم أمس - السبت - ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي. وحقق السباق الذي أقيم في (بحر الصفوح) في الواجهة البحرية بين هلال نخلة جميرا الشرقي وفندق (برج العرب)، نجاحاً فنياً وتنظيمياً بحضور ومشاركة 21 قارباً تنافست على مسار وكورس السباق، الذي زادت مسافته عن 30 ميلاً بحرياً شملت 5 لفات إضافة إلى لفة البداية حيث اتسم بالإثارة من رفع العلم الأخضر وحتى خط النهاية.

منافسة قوية

ووجد طاقم القارب المشخص 3 والذي اعتلى القمة متصدراً للسباق للمرة الثانية على التوالي، منافسة شرسة من باقي القوارب المشاركة ومن بينها (حامل اللقب) قارب فريق الطيار 10، بقيادة الثنائي سعيد القامة المهيري وفالح خلفان المنصوري، واللذين نجحا في احتلال مركز الوصيف بزمن قدره 32.231.53 دقيقة معززين بذلك موقف القارب في السباق نحو لقب الموسم الحالي 2018-2019.

وكان قريباً لثنائي القمة أيضاً حامل اللقب في الموسم قبل الماضي 2016-2017 القارب التبر 12 بقيادة الثنائي جمعة المهيري وأحمد الهاملي، والذي احتل المركز الثالث في الترتيب العام للسباق، مسجلاً زمناً قدره 32.39.62 دقيقة وبفارق ضئيل عن المتصدر والوصيف فيما ذهب المركز الرابع لطاقم القارب المشخص 20 بقيادة ماجد عثمان بن خلف وراشد أحمد الجسمي.

بقية المراكز

وفي باقي المراكز جاء القارب رهيب 17 بقيادة عبداللطيف العُماني وجاسم نادر في المركز الخامس وحل بعده القارب التبر 2 بقيادة أحمد محمد السويدي وعيسى آل علي في المركز السابع بينما حل في المركز السابع القارب الحاج مارين 55 بقيادة حسن الشامسي وماجد المرزوقي وحل ثامناً القارب رهيب 7 بقيادة عبدالرحمن هاشم وبندر البريهي.

وعقب نهاية السباق مباشرة قام علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه هزيم محمد القمزي مشرف عام السباقات في النادي بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق القوارب المشخص 3 (الأول) والطيار 10 (الثاني) والتبر 12 (الثالث) وتسليمهم الكؤوس والميدالية الخاصة بكل مركز وذلك بحضور محبي هذه الرياضة ومن بينهم هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس ومالك مجموعة الطيار والذي تابع السباق وشارك برفع العلم الشطرنجي عند خط النهاية.

400

أبدى قائد فريق المشخص 3 المتسابق خليفة حميد بن ذيبان، سعادة كبيرة بالفوز، والتتويج بطلاً والحصول على 400 نقطة جديدة عززت موقفه في صدارة الترتيب العام للبطولة.