الوصل بطلاً لكأس الاتحاد لطائرة للسيدات

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

توج الوصل بطلاً لكأس الاتحاد للكرة الطائرة للسيدات أول من أمس، بعد فوزه على الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، في الجولة الخامسة الأخيرة والحاسمة للبطولة، وأقيمت الجولة في ضيافة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والذي حل في المركز الثاني.

بينما أنهى شباب الأهلي مشاركته في كأس الاتحاد للكرة الطائرة للسيدات في المركز الثالث، بالفوز ضمن الجولة نفسها، وعلى ذات الملعب، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على الشرقية الرياضي للمرأة، والذي حل في المركز الرابع.

احتفال اللاعبات

احتفلت لاعبات الوصل، بقيادة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مديرة الكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل، بلقب البطولة بعد نهاية الجولة الأخيرة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها إلى أول من أمس، لتكون مسك ختام للبطولة التي أقيمت من دون لاعبات محترفات أجانب، واقتصرت المشاركة فيها على اللاعبات المواطنات ولاعبات الفئة المشمولة.

من ناحية أخرى، حقق النصر فوزاً مهماً في انطلاقة الدور الثاني من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، وذلك على حساب الجزيرة، وبثلاثة أشواط نظيفة، وليثأر النصر من خسارته في الدور الأول بشوط مقابل ثلاثة أشواط، وجاءت نتائج أشواط أول من أمس، 25-18 و25-23 و27-25، ليرفع النصر رصيده من الانتصارات إلى سبعة، ورصيده إلى 22 نقطة، وتجمد رصيد الجزيرة عند 8 انتصارات و24 نقطة.