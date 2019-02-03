فيكتوري تيم يتصدر بطولة الإمارات للدراجات المائية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انتزع فريق "فيكتوري تيم" المركز الأول في فئة محترفين واقف جي بي ١ والمركز الثاني في فئة الناشئين ضمن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ جزيرة ياس بأبوظبي يوم الجمعة الماضي.

وأحرز الفيكتوري تيم المركز الأول في فئة واقف جي بي ١ عن طريق البطل العالمي النمساوي كيفين رايتير على متن الدراجة ٩٠، فيما ظفر بالمركز الثاني بفئة الناشئين عن طريق المتسابق سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5. وواصل كيفين رايتير تصدره للبطولة مع نهاية الجولة الثالثة ويستعد البطل العالمي الآن لخوض رابع سباقات البطولة متمنياً التصدر بها. وهنأ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فيكتوري تيم" حريز المر بن حريز سائق فريق الفيكتوري البطل كيفين رايتير على الجهد الكبير والأداء القوي.