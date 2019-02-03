شتائم وركل وضرب في دوري اليد

المصدر: Ⅶ دبي- فائز بجبوج

شهدت صالة نادي العين أول من أمس الحادثة الأولى من نوعها بساحات رجال اليد، والتي احتضنت مباراة فريقي العين والنصر في انطلاق الجولة السابعة بدوري رجال اليد، والتي انتهت بفوز الضيف النصراوي على أصحاب الأرض بنتيجة 29-28، عندما تهجم لاعب العين إبراهيم البلوشي باللفظ وتطور الأمر إلى الركل والضرب الذي طال حكم المباراة خالد جمال سيف الشامسي، في الثواني الأخيرة من المباراة، ما استدعى الطاقم التحكيمي المكون من خالد جمال وشهاب أحمد لرفع البطاقة الحمراء ثم الزرقاء، واستبعاد اللاعب إبراهيم من بقية زمن المباراة، مع كتابة تقرير من حكمي المباراة وبحضور المراقب الفني للمباراة عبدالله خميس، لرفعه إلى لجنة الحكام ومن ثم إلى لجنة المسابقات في اتحاد اليد، لاتخاذ القرار المناسب حول هذه الحادثة المؤسفة.

تنازل الحكم

وأوضح الحكم خالد جمال في تصريح خص به «البيان الرياضي» أنه تم عمل ضبط ورفعه للشرطة التي حضرت لإلقاء القبض على اللاعب المعتدي، وأكد الحكم أنه تنازل عن حقه لما حدث من تصرف غير مسؤول من اللاعب، ما استدعى عدم إلقاء القبض علية نزولاً عند رغبة وتدخل العقلاء من بعض المسؤولين، واكتفى بالتقرير الذي سيتم تقديمه للجنة الحكام حول ما حدث.

نتائج وترتيب

وشهدت الجولة أول من أمس مباراتين أسفرت الأولى عن فوز النصر على العين بعقر داره، ليرفع النصر رصيده إلى 17 نقطة مطارداً صدارة شباب الأهلي برصيد 18 نقطة، والعين خامساً برصيد 10 نقاط، وحقق فريق الوصل بعقر داره فوزاً عريضاً على ضيفه فريق بني ياس بنتيجة 39-23 وحسمها بنهاية الشوط الأول 21- 7، ليرفع الوصل رصيده إلى 15 نقطة منحته المركز الثالث، والشارقة رابعاً برصيد 13 نقطة والجزيرة سادساً برصيد 9 نقاط، ثم الظفرة سابعاً برصيد 8 نقاط والوحدة ثامناً بفارق الأهداف عن بني ياس التاسع ولكل منهما 7 نقاط.

تصرف مرفوض

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام، أن التصرف الذي بدر من لاعب العين إبراهيم البلوشي نرفضه جملة وتفصيلاً، وأن ما حدث يعد دخيلاً على رياضة اليد وخاصة بمثل هذا التصرف المشين، ومؤكداً أن الحكام جزء من منظومة النجاح الذي ننشده في اتحاد اليد، والكل يعمل وبجهود مخلصة لإنجاح مسيرة اللعبة بدولتنا ضمن أسرتها بتضافر جهود الجميع.

وأكد الكعبي أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي تجاه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من اللاعب، وسيتم تطبيق اللوائح المتبعة في الاتحاد وفق التقرير المرفوع من الحكام والمراقب الفني.

اعتذار

كشف عبدالله الكعبي عن حرصه والمسؤولين على تقديم الاعتذار من اللاعب للحكم، الذي أبدى الروح الرياضية، وخاصة بعدم رفع القضية إلى المحاكم.