اختتام الدورة 13 لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات بعد ظهر أمس في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، اليوم الختامي للدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي شهد تتويج الفائزين بمنافسات اليوم الثاني من سباق الإبل التراثي الأصيل وتكريم كافة اللجان والرعاة والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح المهرجان الذي نظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد بتوجيهات ورعاية كريمة من سموه. وتابع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بحضور الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان الذي شارك في الشوط الثاني من السباق، والشيخ سلطان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

سباق

ووسط أجواء احتفالية تراثية شعبية، توج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، وحميد سعيد بو لاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط العشرة لسباق الإبل التراثي في يومه الثاني، حيث أجريت السباقات لمسافة 1500 متر، وحصل الفائز الأول في كل شوط على سيف وسيارة فاخرة، فيما حصل بقية الفائزين حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وحظي بناموس الشوط الأول «أحمر» للفئة (51-70 سنة) سعد سالم بخيت سالم القمزي على ظهر «شاهين»، فيما حاز ناموس الشوط الثاني «عنابي» الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان على ظهر «ظبيان»، وفي الشوط الثالث «أبيض» للفئة (41-50 سنة) جاء خميس علي سعيد الملعاي الكتبي في المركز الأول على ظهر «ظبية»، وفي الشوط الرابع «أسود» للفئة (31-40 سنة) ذهب الناموس إلى حمد محمد حمد مصلح جمهور الأحبابي على ظهر «مياس»، وفي الشوط الخامس «أخضر فاتح» للفئة العمرية نفسها، حصد الجائزة عيسى محمد خلفان راشد المزروعي على ظهر «نسناس». أما ناموس الشوط السادس «كحلي» للفئة العمرية (10-15 سنة)، فذهب إلى سالم سعيد محمد طويلب المنصوري على ظهر «شواهين»، فيما حاز ناموس الشوط السابع «أزرق» للفئة العمرية نفسها راشد سالم راشد بالظبيعة الكتبي على ظهر «شاهين»، وفي الشوط الثامن «بني» للفئة نفسها، حاز الناموس سلطان عبدالله سلطان محمد العواني على ظهر «الجوكر»، فيما ذهب ناموس الشوط التاسع إلى عبدالعزيز علي سالم مبارك المنصوري على ظهر «مليح»، وفي الشوط العاشر «برتقالي» للفئة نفسها، حاز الناموس محمد عبدالله محمد المحفف الخاطري على ظهر «مروح».

تتويج

وعقب ختام التتويج كرَّم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان بحضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، وحميد سعيد بو لاحج الرميثي، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري عدداً من الجهات الراعية واللجان العاملة في المهرجان وكذلك الإعلاميين.

حمدان وزايد بن محمد بن خليفة يتوجان الفائزين في اليوم الأخير لسباق الإبل التراثي

تهنئة

هنأت اللجنة العليا المنظمة الفائزين وأشادت بتفاعلهم وحماسهم في إنجاح السباق وحرصهم على المحافظة على هذا الموروث الأصيل، كما أثنت اللجنة على مواقف وأدوار كافة الرعاة والداعمين وجهود اللجان العاملة وجميع الذين ساهموا في خدمة دورة المهرجان وإنجاح فعالياتها.