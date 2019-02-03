ختام بطولة «كاونتر سترايك أوفينسيف» للألعاب الإلكترونية

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

شهد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، ختام بطولة «كاونتر سترايك جلوبال أوفينسيف»، والتي نظمتها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع نادي «اكسايل غيمينغ» للرياضات الإلكترونية بالقرهود في دبي.

كما شهد الختام، سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وسعود بن ساحم المهيري الأمين المالي، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وطارق عبد السلام رئيس اللجنة المنظمة، ومالك نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية، بالإضافة إلى محبي الرياضات الإلكترونية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على أهمية إقامة وتنظيم مثل هذه البطولات الرياضية، والتي تحقق الأهداف التي تصبو لها الجمعية، في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب، واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، حيث إن هذه الألعاب أصبحت من الضروريات في الحياة المعاصرة، ويجب مواكبة التطور والتوجهات العالمية في هذا الإطار.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بالمستوى التنظيمي للبطولة، وأعداد الفرق التي تنافست من أجل نيل اللقب، مقدماً الشكر لطارق عبد السلام رئيس اللجنة المنظمة ومالك نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية، على الجهود التي بذلها في وقت قياسي، من أجل إنجاح البطولة.