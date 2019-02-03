دبي تستضيف مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي لأول مرة في التاسعة والنصف من صباح اليوم، مؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي، الذي يستمر يومين، بمشاركة نخبة من الشخصيات، التي لها اهتمام برياضة «أصحاب الهمم»، من أجل دفع مسيرتهم إلى الأمام وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية القارية، التي يترأسها ماجد العصيمي بعد احتفاظ الإمارات بالرئاسة حتى 2023، ما يؤكد ثقة أكبر قارات العالم في الإماراتي العصيمي، الذي نجح في تعزيز المكتسبات القارية لرياضة أصحاب الهمم في القارة الصفراء.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة جيونج مين لي رئيس لجنة اللاعبين، يعقب ذلك استعراض الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الآسيوية، والأنشطة وأدوات التطور في الأقاليم الخمسة، وهى منطقة وسط آسيا ومنقطة شرق آسيا وغرب آسيا وجنوب آسيا، إضافة إلى منطقة الجنوب الشرقي، حيث تعتبر القارة الآسيوية الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من ذوي الإعاقة، والتي تمثل 65% من معاقي العالم خصوصاً أن آسيا الأكثر نشاطاً في مجال الرياضة بصفة عامة و«أصحاب الهمم» على وجه الخصوص، حيث تقيم كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب الآسيوية، التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي إضافة إلى مشاركتها في العديد من الألعاب الصيفية والشتوية طوكيو 2020 وبكين 2022.

كما يستعرض المؤتمر في يومه الأول العديد من قصص النجاح الملهمة، التي لعبت دوراً كبيراً في تبوؤ القارة الآسيوية مكانتها المرموقة في خريطة رياضة أصحاب الهمم في العالم، فيما تتواصل فعاليات المؤتمر غداً بمناقشة العوائق التي تقف أمام تنامي الحركة البارالمبية في آسيا بوضع ورش عمل وخريطة طريق من شأنهما توفير أدوات التميز لجميع الألعاب لتحقيق الأهداف المنشودة، وربط ذلك بالاستراتيجية الموضوعة.