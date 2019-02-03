بطولة التحدي للجوجيتسو في 7 فبراير

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن بدء استعداداته لإطلاق النسخة الخامسة من بطولة التحدي للجوجيتسو، خلال الفترة من 7 - 9 فبراير، والتي تعتبر واحدة من أهم وأقوى البطولات المحلية للموسم الرياضي 2018 – 2019.

وتستضيف منافسات البطولة، صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب ولاعبة، والذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 17 سنة، من فئات الأشبال والصغار والناشئين، يتنافسون لمدة ثلاثة أيام على 13 بساطاً.

وتتضمن منافسات اليوم الأول، اللاعبين من الصغار في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، فيما تشارك اللاعبات من الفتيات في اليوم الثاني في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، لتختتم ثالث أيام البطولة، بمنافسات الناشئين من الفتية في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.

بطولة مهمة

قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعتبر هذه البطولة، واحدة من أكثر البطولات المحلية أهمية ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019».

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تعتبر بطولة التحدي للجوجيتسو، رابع بطولة محلية ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو العام الجاري، وتمثل هذه البطولة، واحدة من أهم وأقوى البطولات على مستوى الدولة.